Após pressão de associações comerciais, prefeitos decidem manter lockdown na região

Cerca de 18 prefeitos da Comcam participaram na tarde desta segunda-feira (1), de uma reunião online e mantiveram o decreto do Governador do Estado, que determina lockdown até o dia 8 deste mês. O encontro foi realizado após associações comerciais dos municípios pressionarem os gestores ao relaxamento das restrições.

O presidente da Comcam, Leandro Cesar Oliveira, prefeito de Araruna, se manifestou a favor do cumprimento, na íntegra, do decreto do Estado. “Não há como irmos contra a decisão do governador. Poderemos responder por improbidade administrativa por isso. O Ministério Público está em cima”, disse.

Da mesma forma concordou o prefeito de Peabiru, Julio Cesar Frare. “Os pequenos empresários estão sendo sacrificados por não poderem trabalhar, mas nós não podemos contrariar um decreto editado pelo Estado, infelizmente”, frisou. “Estamos nos desgastando com uma coisa que nem fomos nós que determinamos. O decreto é do Governo do Estado e ele vai em cima com a Polícia Civil e Militar”, declarou o prefeito de Moreira Sales, Rafael Brito do Prado, presidente do Ciscomcam.

O prefeito de Campina da Lagoa, Milton Alves, disse que o decreto do governo é ‘bem claro’ e que se os municípios não cumprirem poderão ser penalizados. “Nós entendemos a situação, somos contra prejudicar os pequenos empresários, mas neste caso não temos o que fazer. O decreto do Estado é para ser cumprido doa a quem doer. Se isso não acontecer o Ministério Público vem em cima do prefeito”, acrescentou.

A preocupação dos prefeitos é com a falta de leitos de UTI-Covid na região. A região Noroeste, onde está Campo Mourão, é a que mais sofre com a falta de vagas em hospitais no Paraná.

Ainda na semana passada, o presidente da Comcam, Leandro Oliveira, assinou ofício reforçando aos 25 municípios que abrangem a microrregião, para que sigam o decreto nº. 6.983 do Governo do Estado, que determina restrições para conter a disseminação do coronavírus (Covid-19).

“Cada município tem sua autonomia administrativa, entretanto, para que os municípios possam tomar medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública, a Comcam orienta que sejam seguidas as determinações dispostas no decreto”, disse o presidente no documento. Segundo o ofício, para que o controle ao vírus tenha um efeito maior devem ser seguidas à risca todas as medidas.