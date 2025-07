Corpo de Bombeiros do Paraná reforça orientações para evitar afogamentos em casa

Na próxima sexta-feira (25) será celebrado o Dia Mundial da Prevenção dos Afogamentos, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para alertar sobre os riscos de mortes em ambientes aquáticos. No Brasil, 16 pessoas morrem afogadas por dia, quatro dessas vítimas são crianças, sendo uma delas dentro da própria casa, segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

O afogamento normalmente ocorre de maneira rápida e pode acontecer em um momento em que a criança esteja sem supervisão. Com apenas dois minutos de submersão uma criança já perde a consciência. Após quatro minutos é possível que tenha danos irreversíveis. Mais da metade (54%) dos óbitos de crianças até 9 anos acontecem em ambientes domésticos em todo o mundo e os afogamentos são a segunda causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça que, embora a corporação esteja preparada para agir em situações de emergência, a prevenção é uma responsabilidade de todos. Esse cuidado precisa ser feito de maneira redobrada em casas com piscinas, banheiras e cisternas. A circulação de crianças em banheiros, áreas de serviço e quintais com piscinas deve ser observada de perto.

Cuidados essenciais para prevenir afogamentos em casa:

– Supervisione crianças o tempo todo, mesmo em locais aparentemente seguros

– Cercas e portões com tranca devem proteger o acesso às piscinas

– Baldes, bacias, banheiras, caixas-d’água, poços, cisternas e máquinas de lavar devem ser esvaziados após o uso ou mantidos tampados e fora do alcance infantil

– Evite deixar banheiras cheias quando não estiverem em uso

– Oriente sobre os perigos da água, mesmo rasa

– Ensine as crianças que nadar sozinhas, sem ninguém por perto, é perigoso

– Evite deixar brinquedos e outros atrativos próximos à piscina e reservatórios de água

– Deixe a porta do banheiro e da lavanderia fechada ou trancada por fora e mantenha a tampa do vaso sanitário baixada

– Em caso de emergência, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros: 193

A mensagem do CBMPR para o Dia Mundial da Prevenção dos Afogamentos é clara: mais do que técnicas, o cuidado contínuo é o principal fator de proteção à vida. Redobrar a atenção com crianças e manter o ambiente doméstico seguro pode evitar tragédias silenciosas, mas previsíveis.

Agência Estadual de Notícias