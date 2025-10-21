Corpo de Bombeiros alerta para riscos de choques elétricos e orienta sobre segurança

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) alerta: muito cuidado com a eletricidade, choques são ocorrências frequentes dos bombeiros paranaenses. Apenas neste ano, foram 62 atendimentos e nove pessoas perderam a vida por acidentes com a rede de energia. A maior parte das vítimas é de trabalhadores das empresas de manutenção que, em ambientes externos e ao tocar nos fios de luz, recebem descargas que causam queimaduras e traumas ao cair de alturas.

Segundo a capitã do CBMPR Luisiana Cavalca, esse tipo de evento acontece com trabalhadores do sexo masculino em idade entre 20 e 30 anos, característica da maior parte dos funcionários de empresas desse setor. “Os choques ocorrem durante as manutenções, seja da rede elétrica ou da rede de telefonia e internet, que utilizam os fios em conjunto nos postes”, explica. Segundo ela, as descargas geram grande impacto e lançam os corpos, provocando as quedas.

Acidentes automobilísticos também podem ocasionar queda de fios e energizar uma área que se torna potencialmente perigosa. Nesses casos, os bombeiros têm treinamento específico para prevenir a segurança de toda a equipe, das vítimas e das pessoas que estão nas proximidades. “Imediatamente isolamos o local e acionamos a companhia de energia para que ela faça o desligamento daquela região”, explica a capitã.

As ocorrências com crianças não representam os casos mais graves, de acordo com Luisiana, já que mudanças nos dispositivos elétricos e eletrônicos, além da modernização e padronização das tomadas de eletricidade, tornou mais difícil o acesso delas às descargas de energia. “Mas podem acontecer acidentes. Já tivemos casos de crianças que colocaram fios de celulares na boca e que levaram choques graves”, diz.

A recomendação para evitar choques com os fios de aparelhos celulares é básica: se não está usando, retire o carregador da tomada. É importante sempre lembrar as crianças dos riscos de introduzir qualquer objeto nas tomadas. “O mesmo vale para os adultos, sempre desligue a chave elétrica relacionada ao equipamento que se faz a manutenção para evitar choques”, afirma a capitã. Um exemplo desse descuido, segundo ela, são as ocorrências com a troca de resistência dos chuveiros.

SEGURANÇA

Ao chegar a incêndios em prédios, um dos primeiros procedimentos do Corpo de Bombeiros é desligar a chave geral de energia da edificação. “Procedimento é básico para garantir a segurança da equipe de emergência e de terceiros. Então isolamos a área e desligamos qualquer fonte de eletricidade para só então iniciar o atendimento”, explica a capitã. Segundo ela, a energia elétrica pode ser inclusive a fonte primária do incêndio combatido.

O CBMPR alerta a população sobre a necessidade da manutenção correta da rede elétrica das residências, com a mensuração correta da voltagem e amperagem dos aparelhos e sempre evitando a utilização do mesmo ponto de energia para vários aparelhos, como os benjamins e réguas de energia que, de forma inadequada, podem gerar sobrecargas, explosões e incêndios. “Próximo a fontes combustíveis, curtos-circuitos podem iniciar incêndios até mesmo de grandes proporções”.

Profissionais da construção civil, como pintores e pedreiros, também são vulneráveis a choques elétricos se não observarem procedimentos de segurança. Os alongadores dos pincéis podem funcionar como condutores, além de alcançar pontos difíceis de aferir se há ou não eletricidade. Andaimes que encostem em fios de energia podem eletrocutar uma equipe inteira. Os equipamentos de proteção individual são essenciais.

“Os bombeiros devem ser acionados imediatamente. Fazemos o contato com a companhia de energia elétrica para o desligamento da rede, quando necessário, e iniciamos todos os procedimentos de segurança às pessoas que estejam no local”, alerta a capitã Luisiana. O telefone do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná é o 193.

RISCOS

O 1º tenente Sérgio Henrique Hain, do CBMPR de Curitiba, destaca uma ocorrência recente na Capital que resultou no choque elétrico e queda de um indivíduo de aproximadamente 30 anos de idade. A equipe foi acionada após informações de vizinhos e chegou ao local, na Rua Nunes Machado, com uma ambulância e um caminhão no apoio. “O homem havia caído de uma altura de 3 metros em um ponto de difícil acesso atrás de um transformador de energia”, explica.

Ele foi retirado sem a necessidade de desligamento da rede, mas por uma abertura feita pelos bombeiros em uma grade de proteção fora do alcance do campo energizado. “Conseguimos arrancar a grade e retirar a vítima, que tinha um sinal de ferimento por choque elétrico, com local de entrada e saída da descarga, na mão e na coxa respectivamente, além de lesão na cabeça e no ombro. Ele foi conduzido em estado grave para o hospital”, relata o tenente.

Agência Estadual de Notícias