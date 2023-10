Corpo de Bombeiros abre inscrições para curso de guarda-vidas civil voluntário

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) abriu 165 vagas para o curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário, que permite que os alunos aprovados trabalhem nessa função, no Litoral e na região Noroeste do Estado, durante a temporada de verão 2023/2024. Para participar é preciso primeiro passar pelo teste seletivo. As inscrições, sem custo, devem ser feitas pela internet até o dia 5 de novembro.

É preciso ter entre 18 e 50 anos de idade até a data de início do curso, completado o Ensino Médio, e estar em dia com as obrigações eleitorais. O interessado não pode ter antecedentes criminais e nem ter sido desligado do programa nos últimos três anos por infração disciplinar. No momento da inscrição, terá que escolher entre duas modalidades oferecidas e, consequentemente, optar por um dos locais do curso.

“Esperamos que os candidatos venham extremamente motivados para exercer uma atividade que exige muito fisicamente, mas também preparados na questão emocional. Durante o curso, vamos prepará-los na parte técnica para executar a atividade de salvamento aquático”, explicou o major Eduardo José Slomp Aguiar, comandante do Centro de Ensino e Instrução (CEI) do Corpo de Bombeiros.

A modalidade “Águas Abertas” é voltada para o trabalho no mar, enquanto na “Águas Interiores” as instruções são direcionadas para ambientes como rios, lagos e represas. No primeiro caso, há 25 vagas para Matinhos e 25 para Guaratuba, 30 vagas para Pontal do Paraná e 15 para a Ilha do Mel. Assim, são 95 vagas disponíveis para as águas abertas, com previsão de 120 horas de curso de instrução – 8 horas/aula por dia, de segunda a sexta – e 300 horas de estágio (seis horas por dia).

As outras 70 vagas, com treinamento e atuação em água doce, estão divididas em três localidades. Paranavaí, com treinamento em Porto Rico, e Umuarama têm 30 vagas cada, enquanto Morretes abrigará 10 desses alunos. O período de instrução, nesse caso, é de 80 horas e o estágio de 120 horas.

Em Morretes, o curso ocorrerá somente nos dias de semana – 8 horas diárias; em Porto Rico (Paranavaí) serão 4 horas/aula no período noturno, de segunda a sexta, e 10 horas/aula no sábado e no domingo; e em Umuarama, 4 horas/aula de segunda a sexta, no período noturno, e 8 horas/aula no sábado e no domingo.

“Existe diferença entre as duas modalidades. A exigência de natação em mar aberto é pré-requisito para as águas abertas, desde o teste inicial até o curso, que é voltado para a realidade que a pessoa vai enfrentar durante o serviço voluntário. Nas águas interiores, o teste é na piscina e as aulas em águas interiores”, reforçou o comandante do CEI.

O processo seletivo é composto por dois testes de capacidade física: o de explosão, que envolve natação estilo livre, e o de resistência, que alterna corrida, natação e novamente corrida. Para participar dos testes é preciso apresentar atestado médico comprovando estar apto e atestado dermatológico para os testes em piscina – em Morretes, Paranavaí e Umuarama. Aqueles que forem aprovados nos exercícios terão que apresentar documentos e exames médicos (toxicológico e de esforço) para efetivarem a matrícula.

As datas dos exames seletivos variam conforme o local escolhido pelo candidato, ocorrendo entre 9 e 18 de novembro. O mesmo ocorre em relação ao início do curso em si. Em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e na Ilha do Mel a abertura das atividades será em 28 de novembro – mesmo caso de Morretes. Já em Umuarama, a data para começo dos trabalhos é 13 de novembro. O curso em Porto Rico (Paranavaí) terá início no dia 17.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná não oferece alojamentos para os integrantes do curso. Chegando à etapa de estágio, o aluno irá receber R$ 155,00 como ajuda de custo para cada dia trabalhado, que consiste em até seis horas por dia, além de fardamento.

REFORÇO

Os guarda-vidas civis atuarão como reforço ao trabalho dos bombeiros militares na prevenção de ocorrências e no atendimento a afogamentos no mar, rios e lagos. “Esperamos que a pessoa tenha habilidade de natação muito bem executada, mas também que esteja disposta a seguir as exigências da atividade. Tem que cumprir horários, estar atento, e ter preocupação com o público com que vai lidar”, disse o major Eduardo.

Durante todo o curso, os alunos estarão sujeitos a normas e determinações da corporação, podendo ser desligados a qualquer momento em caso de infrações que coloquem sua segurança ou de outros em risco, bem como adotar conduta que desabone a imagem da instituição.

