Veículo de aplicativo tomba em acidente no jardim Albuquerque

Uma colisão envolvendo um VW/Gol e um GM/Prisma Joy causou o tombamento do Prisma, na noite dessa quinta-feira, 26. O acidente ocorreu na rua Geremias Cilião de Araújo, cruzamento com a rua Admar Ferreira Caldas, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

No veiculo Prisma, usado para serviço de aplicativo, o motorista estava acompanhado de dois clientes. Ele transitava pela rua Geremias Cilião, quando foi surpreendido pelo Gol, que vinha pela rua Admar Ferreira e não parou no cruzamento.

Com o forte impacto, o Prisma acabou tombando e ficando com os pneus para cima. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Um dos passageiros também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

No Gol, o motorista estava acompanhado de mais uma pessoa, mas nenhum dos dois ficou ferido. A Polícia Militar esteve no local para confeccionar o Boletim de Ocorrências e apurar as circunstâncias da colisão.