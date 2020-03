Coronavírus: Novena e missas de São José não sofrem alteração

A Catedral São José iniciou na semana passada a novena do padroeiro de Campo Mourão, São José, que será comemorado no dia 19 de março – próxima quinta-feira. A programação segue normal na igreja e não sofrerá alteração por conta do novo coronavírus, em que o Ministério da Saúde recomenda que se evite a aglomeração de pessoas.

Em Campo Mourão, vários eventos foram cancelados como medida de prevenção. As celebrações da novena acontecem todos os dias, a partir das 19 h.

No dia do padroeiro, serão celebradas duas missas, ás 8h e 18h. A celebração da tarde será ministrada pelo bispo diocesano dom Bruno Versari.

Como de costume, está acontecendo também a quermesse durante os dias da novena, com venda do bolo com a medalha de São José, na praça da Catedral.

Neste ano, as celebrações refletem e aprofundam a temática da vida eclesial na Diocese de Campo Mourão que celebra o seu Jubileu de Diamante – 60 anos. O lema dos festejos retrata a presença do padroeiro diocesano na vida e na história da evangelização: “Diocese de Campo Mourão, sessenta anos de evangelização, sob a intercessão de São José: gratidão, paixão e esperança”.

Durante as celebrações preparativos a comunidade paroquial está retomando a história da Diocese de Campo Mourão, em nove períodos:

1º Criação, instalação e organização em clima do Concílio Vaticano II – 1959-1965;

2º Organização pastoral da Igreja no Paraná – 1966-1970;

3º “Organização da Igreja na base” – 1971-1980;

4º Formação dos Agentes de pastoral – 1981-1990;

5º Organização das equipes diocesanas de pastoral – 1991-1998;

6º Rumo ao novo milênio: 1998-2000;

7º Organização pastoral e administrativa – 2001-2007;

8º Vivência do Jubileu de Ouro – 2008-2017;

9º Renovação da vida paroquial – 2017-2020.

Em cada celebração da novena é celebrado e vivenciado os três aspectos fundamentais do ano jubilar diocesano: