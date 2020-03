Coronavírus faz cemitério suspender alguns serviços

A preocupação com o coronavírus em Campo Mourão, alterou também as atividades no cemitério São Judas Tadeu. A administradora do cemitério, Jane Iori disse que por enquanto estão suspensos os serviços de recadastramento de lotes.

“Também não estamos autorizando as construções, somente o essencial para sepultamentos. Os munícipes não precisam se preocupar quanto ao recadastramento que já venceu e a lista de desapropriação, que iria sair essa semana, foi adiada também”, explica Jane.