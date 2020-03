Agência do Trabalhador passa a atender duas pessoas por vez

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão vai manter o atendimento à população, mas para evitar a aglomeração de pessoas, passará a atender apenas duas pessoas por vez. Ou seja, os demais permanecerão do lado de fora, medida tomada para prevenir o Coronavírus.

O chefe da agência, Alexandre Galland, disse que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para acompanhar as recomendações do Ministério da Saúde.

“A partir de hoje o atendimento será feito de forma diferenciada, sendo atendido apenas duas pessoas por vez dentro da agência, durante todo o dia. Assim esperamos estar colaborando para amenizar os riscos para os usuários da agência e funcionários”, afirma.

As pessoas que permanecerão do lado de fora também serão orientados a se manterem afastadas ao menos um metro uma da outra.