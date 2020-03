Coronavírus: ex-deputada ítalo-brasileira, Renata Bueno, relata situação de isolamento da Itália

A ex-deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, que está em Roma, relatou nesta quarta-feira (11) a situação de verdadeiro isolamento da Itália em virtude das medidas adotadas pelo governo do país para conter o avanço do coronavírus/Covid-19.

De acordo com ela, o governo italiano acaba de anunciar o bloqueio total do país para o combate contra a doença. “O governo já havia fechado escolas e universidades, além de proibir eventos com agrupamento de pessoas. Logo em seguida veio o decreto determinando o fechamento de bares e restaurantes, e hoje (11), houve o bloqueio total do comércio, indústrias e de circulação de pessoas”, conta a ex-parlamentar.

A rápida e intensa contaminação afetou grande parte da população italiana, sendo que hoje mais de 12 mil pessoas estão certificadamente contaminadas.

“Tudo aconteceu em aproximadamente 15 dias, se espalhando muito rapidamente em pequenas cidades próximas de Milão, tomando conta do Estado da Lombardia e, após tentativa do governo em isolar o Estado Lombardo, fazendo com que milhares de pessoas fugissem para cidades do centro e sul do país, onde estão os familiares e residência de origem. Foi então, que houve a preocupação da contaminação generalizada por todo o território nacional”, relata.

Segundo Renata Bueno, “a população tem aceitado as orientações, mas está bastante apreensiva em ter que mudar radicalmente seu dia a dia e comportamento”.

A previsão é de que as novas regras sigam até dia 3 de abril, quando se espera vencer a batalha contra o vírus. “Caso contrário, a restrição para os cidadãos será estendida” diz a ex-deputada, que tem mantido contato com autoridade brasileiras e italianas para repassar informações aos brasileiros que residem no país.