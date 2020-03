Motorista de Pampa provoca acidente em rodovia

O motorista de um veículo Ford Pampa, de 60 anos, provocou um grave acidente ao atravessar a rodovia PR 158, sem perceber que uma motocicleta se aproximava. O acidente ocorreu por volta das 18h20 desta quarta-feira, na saída para Peabiru, em frente ao posto Macuco.

De acordo com as informações, o motorista da Pampa dirigia nas proximidades do posto de combustível, quando tentou fazer a travessia da rodovia para acessar uma estrada vicinal, sentido ao jardim Santa Cruz.

No entanto, ele não aguardou a passagem do motociclista, que trafegava sentido Campo Mourão e Peabiru. O rapaz de 28 anos, que conduzia uma moto Dafra, não conseguiu desviar e bateu na lateral do veículo.

O Siate foi acionado e encaminhou os dois condutores com alguns ferimentos para o hospital Pronto Socorro. A moto ficou caída no asfalto, bastante danificada e a porta da Pampa, do lado do motorista, ficou amassada.