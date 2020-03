Coronavírus: Esquadrilha da Fumaça cancela apresentação em Campo Mourão

Devido a crise da pandemia de coronavírus no Brasil, foi cancelado o show aéreo da Esquadrilha da Fumaça em Campo Mourão. O espetáculo estava agendado para o dia 11 de abril.

A informação foi repassada pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez ao deputado federal Rubens Bueno, autor do pedido.

“Recebi nesta terça-feira, 24, a ligação do Comandante da Aeronáutica para dizer que infelizmente, devido a pandemia do coronavírus e para seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, o evento em Campo Mourão foi cancelado. Porém, uma nova data será marcada, dependendo apenas de reorganizar a agenda que foi cancelada para todo país”, finalizou Bueno.