Fora de casa, CM/Futsal duela com o Guarapuava pelo Paranaense Série Ouro

O CAD Guarapuava será o adversário do Campo Mourão Futsal nesta sexta-feira, 21, em jogo do Campeonato Paranaense, marcado para às 20h00 no ginásio Joaquim Prestes, na região Centro-Sul do Paraná.

Com a equipe reestruturada após a chegada de cinco jogadores e mudança de treinador, o Carneirão planeja embalar na competição estadual, para seguir com chances de classificação e de brigar pelas primeiras posições. Por enquanto, Campo Mourão é o terceiro colocado do grupo A, com 13 pontos em 12 jogos, e vai encarar um adversário difícil de ser batido em seus domínios, quem tem 11 pontos em 12 jogos realizados, sendo atualmente o sétimo colocado do mesmo chaveamento que o time mourãoense.

Dos recém-contratados, o único que ainda não estreou e aguarda liberação da Federação Paranaense, o que pode ocorrer ainda para a partida desta sexta-feira, é o goleiro Renan. “Pelas características dos jogadores que chegaram temos uma equipe mais leve agora, mais rápida para atacar e marcar. Vamos enfrentar um adversário também leve, de qualidade e precisamos vencer para seguir vivos no estadual”, afirma Sérgio Lacerda, técnico do Carneirão.

Na terça-feira, 25, o confronto será com o Carlos Barbosa/RS, pela Liga Nacional. Campo Mourão recebe o time gaúcho às 19h30 na Arena UTFPR, com expectativa de bom público e resultado positivo, na busca por uma vaga nos play-offs da competição brasileira.