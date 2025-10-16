22º Fetacam: “Luz, Câmera… Emoção!” no Teatro Municipal nesta quinta-feira

A programação do 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam) continua nesta quinta-feira (16) com o espetáculo “Luz, Câmera… Emoção!”, apresentado pelo Grupo Tragicom, formado por alunos do Colégio Estadual de Campo Mourão. A apresentação acontece às 20h, no Teatro Municipal, com classificação livre e entrada gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.

Realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Fetacam integra a programação oficial dos 78 anos do município e segue até o dia 26 de outubro, oferecendo ao público uma verdadeira imersão artística com espetáculos gratuitos em diversos espaços da cidade.

A peça “Luz, Câmera… Emoção!” apresenta uma trama envolvente: um grupo de teatro, em meio aos preparativos para sua próxima apresentação, recebe uma visita misteriosa que muda completamente o rumo da história. A narrativa combina música, magia e humor, conduzida por uma trilha sonora marcante que transporta o público para o universo encantado da sétima arte.

Com argumento e direção de Lilian Hodniuk, texto construído coletivamente pelo Grupo Tragicom e elenco formado pelos integrantes do grupo e convidados, o espetáculo promete emocionar e divertir o público, revelando o talento e a criatividade dos jovens artistas mourãoenses.

Para a Coordenadora de Ação Teatral do município e coordenadora do Fetacam, Priscilla Beatriz Rodrigues, o festival representa muito mais do que uma série de apresentações.“O Fetacam é uma celebração da cultura, um encontro entre artistas e comunidade. Cada espetáculo, oficina e ação formativa reafirma a força da arte como elemento transformador e mostra o quanto Campo Mourão respira teatro durante esses dias de intensa programação”, destaca.

Simultaneamente, a Mostra Itinerante segue levando o teatro até as escolas da rede municipal de ensino, com o espetáculo “Alevanta Boi”, da Cia Manipuladora de Formas Etc I Tal, de Navegantes (SC). Inspirada nas tradições do bumba meu boi, boi de mamão e boi-bumbá, a montagem é uma celebração da cultura popular, misturando música, humor e encantamento em apresentações ao ar livre.

O 22º Fetacam continua com a Mostra Itinerante até sexta-feira (17), a Mostra Paralela até sábado (18), e no fim de semana tem início as Ações Formativas (oficinas). A aguardada Mostra Oficial começa na próxima segunda-feira (21). As apresentações estão distribuídas entre o Teatro Municipal, Casa da Cultura, Lona Cultural, praças públicas e escolas municipais.