Copel avisa que vai notificar operadoras para retirada de fios soltos

O antigo problema de fiação solta pendurada em postes por toda a cidade foi pauta de uma reunião realizada nesta quarta-feira (10), na prefeitura de Campo Mourão. Participaram a vice-prefeita Fátima Nunes, secretários municipais, representante da Copel e da Câmara de Vereadores.

“A Copel informou que vai contratar uma empresa para cuidar desse assunto, onde as operadoras que utilizam os postes serão notificadas a fazer a limpeza. Se isso não for feito essas empresas serão multadas pela Copel, que é a detentora dos postes”, explicou o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira, que participou da reunião.

O representante da Copel explicou que nos próximos dias será realizada uma reunião com as operadoras, quando será dado um prazo para se adequarem. “Já foram feitas duas audiências públicas na Câmara sobre esse tema, com a presença da Copel e empresas de telefonia, mas o que a gente vê é que está cada vez pior”, disse o vereador Márcio Berbet.

O vereador ressalta que além do visual negativo da cidade, a fiação solta também tem causado acidentes. “Aqui no centro a fiação pegou fogo. Perto do Estádio causou um acidente com um motociclista. Essa situação não pode continuar como está”, reforçou o vereador.