CM/Futsal vence Umuarama e está na final do Paranaense da Série Ouro

Em um jogo de onze gols no tempo normal, com vitória do carneirão tricolor por 6 a 5, muita entrega dos jogadores e da apaixonada torcida, que compareceu em bom número na Arena UTFPR (Belin Carolo) e cantou do início ao fim, o Campo Mourão Futsal superou o Umuarama e chegou a sua primeira final de Paranaense Série Ouro. O mais tradicional do Paraná jogava pelo empate na prorrogação, mas não desperdiçou a cobrança de pênalti quando faltavam 44 segundos para o fim, se credenciando para a grande decisão.

Mola propulsora da equipe, a torcida mourãoense, embalada pela organizada Jovem, a mais empolgante do Paraná, impulsionou o carneirão da massa para o resultado. Uma festa que coroa o trabalho realizado por atletas, comissão técnica e diretoria durante o ano de 2021.

O outro finalista é o Cascavel, que venceu o Dois Vizinhos por 4 a 3, em Cascavel. Dono da melhor campanha, o time do Oeste Paranaense fará o segundo e decisivo jogo em casa.