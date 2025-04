Premiação para o Dia das Mães no comércio de Campo Mourão

Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da campanha “Acicam Premiada 2025”, no período que antecede o Dia das Mães (10 de maio), estarão concorrendo a nove prêmios nesta primeira fase da tradicional promoção. Um grande número de estabelecimentos comerciais, localizados no centro e nos bairros, aderiu à promoção da Associação Comercial e Industrial.

Os estabelecimentos participantes da campanha estão identificados por cartazes da campanha e os seus clientes estarão concorrendo de imediato a dois iphones, duas diárias no resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e ainda a cinco vales compras de R$ 1.000,00 cada. Ao final da campanha “Acicam Premiada”, os cupons preenchidos no Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, vão concorrer a dois veículos zero quilômetro e a cinco vales compras de R$ 3 mil cada.

Os cupons que os consumidores estão recebendo no comércio devem ser preenchidos eletronicamente (cadastro online – via QR Code) e os sorteios dos prêmios serão realizados através da Loteria Federal.

A promoção é liderada pela Acicam, com o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.