Convênio com o Estado garante mais poços artesianos para Campo Mourão

O município de Campo Mourão acaba de ser contemplado pelo governo do Estado com a perfuração de mais oito poços artesianos para abastecimento, principalmente de comunidades rurais. O programa Água no Campo, realizado pelo Instituto Água e Terra em parceria com a prefeitura, visa garantir abastecimento de áreas mais isoladas, garantindo acesso à água de qualidade para as famílias.

Nesta quinta-feira (19), foi perfurado mais um poço para atender o hospital Santa Casa, na saída para Araruna. O convênio contempla ainda as comunidades Cama Patente, KM 128, Comunidade Indígena no Barreiro das Frutas, Fraternidade o Caminho, Igreja Presbiteriana do Brasil, Jardim Araucária e Água da Boa Sorte.

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, acompanhou o trabalho junto com o prefeito Tauillo Tezelli, vereadores e lideranças do município. “Estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes no Paraná. E esses poços trarão mais qualidade de vida a centenas de famílias”, disse o secretário. Segundo ele, desde 2019 já foram perfurados 400 poços artesianos em parcerias com prefeituras no Estado.

O prefeito Tauillo ressaltou que o convênio com o governo vai permitir atender as necessidades mais urgentes das comunidades. “Temos muitas pessoas adquirindo chácaras no município e comunidades com dificuldades de abastecimento de água. Nunca esperávamos que teríamos que furar poços na zona rural, onde sempre teve recursos de minas. Mas infelizmente o meio ambiente não está sendo bem cuidado e não fosse esse programa essas comunidades teriam dificuldades”, observa o prefeito.

ATERRO

Outro convênio assinado com o governo do Estado nesta quinta-feira, no valor de R$ 2,2 milhões, contempla a construção da 6ª célula do aterro sanitário do município. A assinatura foi realizada na sede da SEAMA. A quinta célula do aterro já vem sendo utilizada há mais de quatro anos e a ampliação visa proporcionar mais espaço para a destinação dos resíduos. O aterro está localizado a 12 quilômetros do perímetro urbano, com acesso pela rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira).