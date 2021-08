Confrontos do Paranaense de Futsal e do Estadual de base movimentam a arena UTFPR neste final de semana

O fim de semana será de calendário cheio para o Campo Mourão Futsal, que entra em quadra a partir desta sexta-feira (20) com a equipe principal, e segue até domingo com a disputa do paranaense das categorias de base.

Na noite de hoje, às 19h00, o confronto é pela Chave Ouro, na Arena UTFPR (Belin Carolo), onde Campo Mourão recebe o Siqueira Campos em mais uma rodada decisiva da competição estadual. Campo Mourão é o oitavo colocado com 18 pontos em 12 jogos e precisa vencer para encostar no G4, que tem o Dois Vizinhos como quarto colocado com 22 pontos em 13 jogos, um a mais que o carneiro tricolor. Uma vitória mantém vivas as chances de Campo Mourão classificação direta para os play-offs.

GAROTADA EM QUADRA

Amanhã (21), às 13h30 inicia os confrontos das categorias de base do carneirão no campeonato paranaense. Os primeiros a entrar em quadra são os garotos do sub 17 que enfrentam a APAF Araras Futsal. Logo depois, às 14h30 é a vez dos meninos do sub 15, que duelam contra o Atlético Amoreirense, e às 16h00 será a vez do carneirãozinho sub 20, que também encara o Atlético Amoreirense. O time mourãoense é líder da categoria no estadual e busca sua terceira vitória seguida.

No domingo pela manhã tem rodada dupla contra o Goioerê Futsal, ainda pelo estadual de base. Ainda na Arena UTFPR, a rodada inicia às 10h00 com a categoria sub 17, e às 11h00 jogam os meninos do sub 15.

AO VIVO

A Integrado Carneiro TV, sempre presente nos jogos do Carneirão, transmite ao vivo o confronto de hoje pela Chave Ouro e do sub 20, na tarde de sábado. Para assistir basta acessar o YouTube e Facebook do Campo Mourão Futsal e torcer, curtir e compartilhar.