Convênio com Centro Universitário Integrado beneficia empregados no comércio de CM e região

Os comerciários de Campo Mourão e Região, filiados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Mourão e Região (Sindecam) contam com desconto de 30% e 40% para frequentar os cursos oferecidos pelo Centro Universitário Integrado.

A bolsa de 30% é para os cursos de graduação e pós-graduação presenciais; 40% para cursos de graduação a distância e 30% pós-graduação a distância (EAD) ofertados pela instituição de ensino Integrado. É válida para todo o período do curso, enquanto o empregado estiver associado ao Sindicato.

Os empregados do comercio também terão 30% de desconto no Colégio Integrado para seus filhos e dependentes. Já para os cursos livre ou de extensão do Integrado, 30% de desconto.

Dezenas de cursos a distância (EAD) de graduação e pós-graduação são ofertados pelo Centro Universitário Integrado em Campo Mourão. Entre eles: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, História, Letras.

A instituição oferece ainda cerca de 30 cursos à distância, nas mais diferentes áreas, além de inúmeros cursos de pós-graduação à distância.