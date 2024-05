Contra o Taubaté, fora de casa, Campo Mourão tenta manter embalo na LNF

Com exatamente 50% de aproveitamento na Liga Nacional (3 vitórias em 6 jogos), o Campo Mourão Futsal volta a jogar nesta sexta-feira, 10, às 20h, contra o Taubaté-SP, fora de casa, pensando em aumentar este percentual de bons resultados.

Em seis jogos realizados, Campo Mourão ocupa o 13º lugar na classificação, e se vencer em Taubaté, pode ganhar novas posições, dependendo dos resultados da rodada.

Embalado por vitórias arrasadoras, o Carneirão quer manter o bom momento. No sábado passado venceu o Brasília-DF, por 9 a 1 pela LNF, e na última terça-feira, 7, goleou o arquirrival Cascavel-PR, por 8 a 2, no clássico pelo campeonato estadual. Ambos os jogos foram realizados na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.

DE FORA

Na equipe mourãoense a única ausência será do ala Kadu, que sentiu um desconforto no adutor e está em tratamento. O duelo terá transmissão ao vivo pela LNF TV, no YouTube.