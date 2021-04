Container simulador de fenômenos do fogo é usado em treinamento dos bombeiros

O quartel do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, iniciou na semana passada, um ciclo de treinamentos de combate a incêndio com aplicação de um container simulador de fenômenos do fogo.

As instruções têm por objetivo expor técnicas e doutrinas no combate a incêndio, especialmente no aperfeiçoamento da compreensão do comportamento do fogo e da fumaça, uso técnico da água, métodos para redução do desgaste físico e dimensionamento de riscos à integridade física dos bombeiros militares.

O simulador de combate a incêndio, um dos poucos do Paraná, consiste em um container adaptado para propiciar a reprodução de fenômenos do fogo, de onde é possível observar, de dentro, uma perspectiva do ambiente em chamas, as fases do incêndio, a evolução do fogo, o comportamento da fumaça e da energia térmica, correlacionado toda essa observação com a aplicação das técnicas compatíveis com cada situação.

As instruções são ministradas pela Capitã Luisiana, 1° Tenente Feijó, 2° Tenente Edison Feijó (7° GB – Curitiba) e 3° Sargento Gorri, que possuem curso de especialização em Combate a Incêndios Urbanos.

Os instruendos serão todos os bombeiros militares do 5º Grupamento de Bombeiros, tendo cada sessão de treinamento duração de 8h.