Conhecidos ganhadores dos dois carros da campanha “Acicam Premiada”

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão divulgou nesta sexta-feira (12/9) os ganhadores dos prêmios da quarta e última etapa da campanha “Acicam Premiada”. Mais de 200 mil cupons cadastrados pelos consumidores em três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais – concorreram na etapa final da promoção

O sorteio final da campanha foi realizado através da extração da Loteria Federal do último final de semana. Marcos Nakayama (com uma compra realizada no Supermercado Carreira) e Pedro Paulo da Silva (que comprou na Lojas LM) foram os ganhadores dos Fiat Mobi Like zero quilômetro.

Já os ganhadores dos vales compras de R$ 3 mil foram Juliana Heida (com uma compra realizada no Supermercado Condor), Jessica de Souza (cliente da Lojas Amo), Eliel Leite Lopes (Brasil Vidros), Silvia Andreia da Rocha (Jotaele Variedades Armarinhos) e Paulo Henrique Santos Braz (Supermercado Condor).

Os prêmios serão entregues na reunião mensal ordinária da Acicam, marcada para o próximo dia 24, a partir das 18h30min

CAMPANHA

A promoção teve a participação de 227 empresas. No Dia das Mães, a campanha sorteou dois iphones, duas diárias no resort Águas de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil cada. Já no Dia dos Namorados foram sorteados dois finais de semana no resort Lagos de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil.

Mais nove prêmios foram sorteados no Dia dos Pais: duas churrasqueiras móveis (com defumador), duas diárias no resort Lagos de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil. No Dia dos Pais, a campanha sorteou duas churrasqueiras Pit Smoker (marca Deretti), duas diárias no resort Águas de Jurema e cinco vale compras no valor de R$ 1.000,00,

Na realização da promoção, que contribuiu para o fomento das vendas do comércio mourãoense e para o fortalecimento da cidade como polo regional, a Acicam teve o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.