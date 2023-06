Contabilistas de Campo Mourão e da região terão curso no dia 30

Continuam abertas as inscrições para o curso presencial “Produtor Rural – Tributação e Demais Obrigações Previdenciárias Esocial e Reinf”, que Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) programou para o próximo dia 30. As vagas são limitadas e o treinamento vai acontecer no Auditório Marta Kaiser (da Associação Comercial e Industrial – Acicam).

O instrutor será o advogado, consultor e assessor empresarial Leandro Lunardi, que atua nas áreas do direito do trabalho e previdenciário há mais de 40 anos. È pós graduado em Direito Positivo do Trabalho e Previdenciário pela Faculdade de Direito de Curitiba, palestrante e instrutor de entidades como o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC PR), Fenacon, Sescap-PR, Sescon SC, Sescon GF, Sicontiba e Coopercont.

A abertura do curso está marcada para às 8h30min e o encerramento para às 17h30min, com intervalo para almoço. Além dos associados do SinConCam, podem participar acadêmicos de Ciências Contábeis com RA, profissionais com CRC ativo e outros interessados.

As inscrições podem ser feitas diretamente na sede do SinConCam, que funciona no piso térreo do Centro Empresarial Cidade. Também pelo fone (44) 3523 7851, pelo whatss (44) 9 8417 4543 ou pelo e-mail [email protected]. com.br