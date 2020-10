Consumo de água “dispara” em Campo Mourão e Sanepar faz alerta

Com a falta de chuva e a baixa umidade do ar, o consumo de água “disparou” em Campo Mourão nesta sexta-feira (2). Para se ter uma ideia, a média de 190 litros por segundo, já considerada alta, foi a 220 nesta sexta, com previsão de aumentar ainda mais até o início da noite, com o retorno das pessoas do trabalho.

O aumento do consumo preocupa a Sanepar, que alerta a população para abrir as torneiras com controle nesse período de altas temperaturas e de falta de chuva.

A chefe regional da Sanepar, Araceli Eliane Pendiuk Stela disse que já houve falta de água em alguns pontos da cidade e faz o alerta para que o problema não se repita em outros bairros de Campo Mourão.

“O consumo nesta sexta-feira está elevadíssimo por conta do calor. Não estamos dando conta de manter a reservação na central. No final da tarde, com as pessoas retornando para casa, o consumo deverá aumentar ainda mais, correndo o risco de ter falta de água em alguns pontos da cidade. Por isso, orientamos para que as pessoas evitem encher piscinas, aguar gramas ou lavar carro nesse momento de calor”, disse Eliane.

Segundo ela, a equipe que atua na estação de tratamento de água, tem trabalhado 24 horas por dia para que não falte água aos consumidores. No entanto, com o aumento acima do normal do consumo, ela não descarta a falta de água em alguns bairros. “Até a gente conseguir recuperar essa reservação, temos trabalhado 24 horas por dia”, afirma.

Tomando como média de produção a Estação de Tratamento de Água (ETA), Eliane diz que o consumo do último mês foi 8,62% maior que no mês anterior. “O consumo já é 6,5% maior que mesmo período ano anterior. Também está 5,9% maior que a média após o início da pandemia em março”, completou.