Consumidor tem novo canal para denunciar ligações indesejáveis de telemarking

O Procon de Campo Mourão informa que já está disponível um novo canal para o consumidor denunciar empresas que insistirem com a prática de chamadas abusivas de telemarketing. Para acessar a plataforma de denúncia basta acessar o link (encurtador.com.br/vHX25)

No formulário eletrônico, os consumidores deverão informar a data da ligação, o número de origem da chamada com DDD (quando houver), se contratou algum serviço da empresa, o nome do telemarketing ou da empresa e se foi dada permissão para a oferta de produtos e serviços, entre outros dados.

“Vários bancos e financeiras já estão sendo multados por oferecer empréstimos consignados a aposentados por WhatsApp ou ligação, prática igualmente vedada pela lei consumerista”, informa o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Ele orienta que caso o consumidor seja contatado por uma empresa ofertando produtos ou serviços, sem que tenha manifestado expressamente interesse no recebimento das ligações, é importante formalizar a denúncia pela plataforma. “Assim, estará colaborando para o fim das ligações indesejadas e abusivas de telemarketing”, completa.