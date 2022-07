Professores recebem formação sobre uso de recurso digital

Professores da rede municipal que trabalham com crianças de 1º, 2º e 3º anos participaram de uma formação sobre o recurso digital “Aprimora”, voltado à alfabetização. O treinamento, realizado na Escola Municipal Gurilândia, visa preparar os educadores para utilização dos equipamentos que o município recebeu por meio da parceria com o BNDES.

A coordenadora do Plano de Ações da Secretaria Municipal de Educação, Márcia Rinaldo, explica que o projeto foi iniciado em 2018 e no Paraná foram contemplados os municípios de Campo Mourão e Guarapuava. Por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram liberados recursos para aquisição de laboratórios móveis de informática.

Os kits, com notebooks para professores e alunos com carrinhos de transporte e recarga, contemplam todas as escolas Maria do Carmo Pereira, Manoel Bandeira, Narciso Simão, Caetano Munhoz da Rocha Neto, Castro Alves, Mário Quintana, Cidade Nova, Eroni Maciel Ribas e Domingos José de Souza. Receberam tablets as escolas Monteiro Lobato, Parigot de Souza, Constantino Lisboa de Medeiros, Bento Mossurunga, Ethanil Bento de Assis, Florestan Fernandes, Gurilândia, Nicon Kopco, Urupês e Paulo VI.