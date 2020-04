“Arte em Casa” vai beneficiar artistas com cachê de R$ 500,00

Com o objetivo de auxiliar os artistas afetados por conta da crise provocada pela pandemia de Coronavírus, a Fundação Cultural de Campo Mourão lançou edital emergencial “Arte em Casa”. Serão selecionadas 30 propostas artísticas, produzidas em casa, que serão disponibilizadas nas redes sociais. Cada proposta aprovada receberá o cachê de R$500,00. O período das inscrições será de 22 de abril a 3 de maio, pelo link: https://forms.gle/k4ffDHwuTFdYPv4t6.

Conforme o edital, serão aceitas propostas de múltiplas formas de manifestações artísticas: teatro, circo, música, artes plásticas, contação de histórias, dança, entre outras. As propostas deverão apresentar vídeos com duração mínima de 5 e máximo de 20 minutos, podendo ser mais de um vídeo na mesma proposta.

O valor total do edital é de R$ 15 mil e cada inscrito poderá apresentar no máximo duas propostas. O interessado também deverá incluir no formulário de inscrição cópia do CPF; RG; comprovante de residência; certidão de quitação de débitos do proponente com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal.

A comissão de avaliação será formada por artistas e técnicos da Fundacam. A divulgação do resultado está agendada para o dia 12 de maio. Mais informações pelo e-mail: [email protected]