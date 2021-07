Construção de novo Fórum em Campo Mourão deve começar este ano

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) deverá iniciar ainda neste ano a construção do prédio do novo fórum em Campo Mourão. Os projetos, já aprovados pelo município, vão agora para a fase de licitação. A informação foi repassada esta semana pelo presidente do TJ, desembargador José Laurindo de Souza Netto ao prefeito Tauillo Tezelli, durante reunião em Curitiba.

“Estivemos no Tribunal para visitar o novo presidente e acompanhar o andamento dos investimentos em nossa cidade”, disse o prefeito. Acompanharam a visita a vice-prefeita Fátima Nunes, o deputado estadual Douglas Fabrício, o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, entre outras lideranças. Nesta quinta-feira (01), o prefeito mostrou o projeto aos vereadores Márcio Berbet, Paulo Pilatte e Bina Teixeira, durante visita ao gabinete.

Além da construção do novo fórum, o TJ também implantará em Campo Mourão uma usina de energia solar, em terreno doado pelo município na Vila Guarujá. A usina deve ser iniciada no primeiro semestre do próximo ano. “São dois investimentos que estamos acompanhando, nessa fase sempre demora e agora finalmente chegou ao final dos trâmites burocráticos. Em 18 meses o presidente quer entregar o Fórum pronto”, completou o prefeito.

A área doada pelo município para o fórum fica no Residencial Parque do Lago. Com a construção de um novo fórum o prédio atual deverá ser usado pela prefeitura para abrigar secretarias municipais atualmente instaladas em imóveis alugados. O prédio atual do Fórum foi construído há mais de 40 anos.