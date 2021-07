Prefeitos da Comcam participam de reunião com secretário da Educação sobre retorno das aulas presenciais

Prefeitos da região de Campo Mourão, participaram de uma reunião online na tarde desta quinta-feira (1) com o secretário estadual da Educação, Renato Feder, para discutir o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. O encontro reuniu também secretários municipais de Educação, e chefes dos Núcleos Regionais da Educação (NRE) de Campo Mourão, Goioerê e Cianorte.

Houve um consenso de 24 dos 25 municípios da Comcam, em liberar, nos decretos municipais, o retorno das atividades nas escolas estaduais. Apenas o prefeito Milton Luiz Alves, de Campina da Lagoa, não decidiu. O gestor disse que passará um posicionamento sobre o assunto ainda nesta sexta-feira (2). O retorno das aulas será no modelo híbrido (presencial e remoto) a partir do dia 21 deste mês.

Durante a reunião, o secretário Renato Feder, tranquilizou os prefeitos ao comentar sobre os protocolos de biossegurança implantados nas escolas pelo Estado. Disse que assumirá a responsabilidade do retorno presencial. “Eu assumo esta responsabilidade. Não vamos decepcionar vocês”, falou.

Ele repassou ainda alguns números aos gestores e classificou o momento no Brasil como um desastre educacional. “São 8 milhões de alunos que não vão se formar. É quase o Paraná inteiro fugindo da escola, principalmente nossos alunos do ensino médio. Cada dia que passa sem aulas, milhares não voltam. A gente já devia ter voltado há muito tempo. Acabamos com milhares de futuros”, disse Feder, ao destacar que o Estado não quer impor aos prefeitos o retorno das aulas. “Entendemos a realidade de vocês. Mas pedimos. Por favor liberem as escolas estaduais. Liberem as escolas para voltar. Cada dia mais que passa são centenas de jovens no Paraná que não vão retornar”, pediu.

Segundo ele, o Paraná está atualmente com 1,2 mil escolas abertas. Faltam aproximadamente mais 800 voltar ao funcionamento. “Até agosto espero que estejamos com todas abertas”, citou, ao reforçar aos prefeitos que retirem dos decretos municipais o fechamento das escolas estaduais. “Se vocês colocarem vou ficar triste, mas vou respeitar. Vocês têm sua cidade e sua realidade”, emendou.

Dos 16 municípios do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, 15 já anunciaram o retorno depois do recesso de julho, restando apenas Campina da Lagoa decidir. “Podemos dizer com muita tranquilidade que temos uma equipe do Núcleo que acompanha estes protocolos de segurança juntamente com a Vigilância de cada município. Acreditamos firmemente que este retorno, no dia 21 de julho, será muito seguro”, comentou a chefe do NRE de Campo Mourão Ivete Sakuno

Os prefeitos de Iretama, Same Saab; de Nova Cantu, Ariton Agnolim; e de Peabiru, Julio Frare, aceitaram retirar dos decretos a proibição do funcionamento das escolas estaduais. No entanto, disseram entender não ser o momento para o retorno das aulas presenciais. “Faltam apenas dois meses para a gente avançar na vacina. Esta pressa pode comprometer tudo que fizemos. Já tivemos a incompreensão e burrice do presidente em relação a vida. Mas em respeito aos companheiros vou liberar as escolas no decreto. Mas fica minha insatisfação”, manifestou Same Saab.

Já o prefeito de Peabiru, Julio Frare, lembrou ao secretário que se as aulas na rede estadual podem voltar no modelo presencial, as secretarias de Estado também já podem atender os prefeitos presencialmente. “Estou há mais de 60 dias tentando falar com algumas secretarias, mas não consigo. Agora que as aulas vão retornar, as secretarias também podiam voltar a atender normalmente os prefeitos. É uma discrepância que não dá para entender”, criticou.

O presidente da Comcam, Leandro Cesar Oliveira, prefeito de Araruna, agradeceu os prefeitos pelo consenso e também cobrou do secretário mais agilidade na vacinação para segurança dos alunos e profissionais da educação. “Foi uma reunião bem produtiva onde os prefeitos chegaram a um consenso sobre o início das aulas presenciais. O próprio secretário de Estado chamou a responsabilidade a ele. Então decidimos dar este voto de confiança”, falou Oliveira.