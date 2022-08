Conselho Tutelar de Campo Mourão terá sede própria

Foi assinado nesta terça-feira (2), em Curitiba, a autorização para licitação da obra que vai abrigar o Conselho Tutelar de Campo Mourão. O prédio será edificado em terreno cedido pelo município nas imediações do Ginásio de Esportes JK. O investimento é do governo do Estado no valor de R$ 1,1 milhão. Atualmente o Conselho Tutelar está abrigado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan, participou da cerimônia de assinatura junto com outras 11 cidades do Estado que também serão contempladas. “Há uma grande expectativa para a construção dessa obra que vai garantir melhores condições de trabalho às conselheiras e principalmente mais comodidade à população que necessita do atendimento”, disse a secretária.

O Conselho Tutelar é um órgão público, autônomo, que tem como atribuição zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Sua missão institucional é representar a sociedade na defesa dos direitos da população infantil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura, à convivência familiar e comunitária, entre outros.