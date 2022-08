Morre Diomar Potrik, conhecido empresário da construção civil

Morreu nessa segunda-feira, 1º, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o empresário mourãoense do ramo de construção civil, Diomar João Potrik, aos 68 anos.

Diomar trabalhava junto com o filho engenheiro civil, na empresa Engemac. A morte causou grande comoção entre amigos e familiares. “Lamento a morte de um amigo querido, fiel companheiro, que esteve ao meu lado sempre, nos bons e maus momentos. Diomar Potrik faleceu muito novo, aos 68 anos, e deixa todos nós tristes e já saudosos de sua companhia”, lamentou o prefeito Tauillo Tezelli, no Facebok.

O empresário estava internado na Central Hospitalar desde o dia 29 de julho. O velório está acontecendo na capela do Prever e o sepultamento será as 16h, no cemitério Municipal São Judas Tadeu.