Conselho de Segurança é reativado em Engenheiro Beltrão

Em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira, 9, foi reativado em Engenheiro Beltrão o Conselho Municipal de Segurança (Conseg). Presidido pelo advogado Marcos Katsuta Fumio, o Conseg realizou sua primeira reunião na manhã desta quinta-feira, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.

A reunião contou com a presença do prefeito Júnior Garbim; presidente do Poder Legislativo, Gustavo Veterinário e demais vereadores; do delegado de Polícia Civil Fabrício Ortolan, e do comandante do Destacamento da Policia Militar, 2º Sargento Sontag e o procurador jurídico Danilo Daher.

Também participaram da reunião representantes estaduais, como o coordenador estadual dos Consegs, coronel Chehade Elias Geha; o subchefe da coordenação dos Consegs, major Ronaldo Carlos Goulart, e o assessor sargento Rubens Jordão.

Fazem arte da diretoria do Conseg também Hednaldo Ferreira dos Santos, como primeiro secretário, e Antonio Mezzari (2º secretário).

Marcos Katsuta relata que o Conseg foi reativado por meio do esforço da administração municipal e demais membros da segurança pública. “A nossa equipe estará à disposição da comunidade para que juntos possamos diagnosticar, buscar opiniões e soluções aos problemas que refletem na segurança e qualidade de vida bem como estreitar as relações entre comunidade, segurança pública e administração”, disse ele.

O Conseg é um colegiado comunitário vinculado a diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado e Segurança Pública, tendo como objetivo a promoção de programas de estudo, discussão e elaboração de sugestões para auxiliar a política pública de segurança.

* Com informações: Jornal Enfoque Regional