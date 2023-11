Cristo é Nosso Show será realizado neste domingo, no Seminário

Evento tradicional da Igreja Católica em Campo Mourão, a 18ª edição do “Cristo é Nosso Show” acontece neste domingo, 12, no seminário São José. Com o tema: “Família”, e entrada franca, a festividade deverá reunir centenas de pessoas, de toda a diocese.

A recepção e início das atividades, acontece a partir das 7h, com encerramento previsto para as 18 horas. Uma das presenças confirmadas é a do padre Joãozinho, bastante conhecido no meio católico com canções próprias.

Já a pregação será presidida por Roberto Tannus, de Goiânia. O Cristo é Nosso Show é promovido pelo Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, com o apoio de todas as paróquias da diocese. Devido a pandemia da Covid-19, o evento deixou de acontecer por três anos.

Além do padre Joãozinho, estarão presentes e participando de celebrações, o bispo Dom Bruno Versari e o Ministério Tua Palavra. O evento é aberto a participação de todas as pessoas, desde criança, jovens e adultos, inclusive de outras denominações religiosas. No local haverá barracas de alimentação.