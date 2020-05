Conjove-Acicam tem nova diretoria

Valério Dell’ Est Pereira é o novo presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove), ligado a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Todas as quartas-feiras, a partir das 7h30min, os integrantes reúnem-se. Em razão da pandemia de Covid, os encontros estão acontecendo excepcionalmente de forma online, pela plataforma Google Meet.

A nova diretoria do Conjove-Acicam é composta ainda por Kamila Walter Ghisso (vice-presidente), Mariana Pereira Bomgiorno (diretora da pasta Secretaria), Gregório Kravchychyn (diretor da pasta Tesouraria), Ariane Tonet (diretora da pasta Integração),

Brendon Golin (diretor da pasta Comunicação), Jessica Introvini Tonet (diretora da pasta Eventos) e Admarlon de Andrade (diretor da pasta Visita Técnica).

O mandato da nova diretoria é de dois anos (2020-2022). Entre as metas dos novos gestores estão o fortalecimento do Conjove- Acicam e a ampliação do quadro de conselheiros engajados, representando empresas seguimentos variados. Atualmente a entidade tem a participação de 16 conselheiros.

“O Conjove-Acicam existe para os jovens empresários participantes crescerem e se fortalecerem, mas está aberto a visitação de qualquer associado. E isso efetivamente acontece, pois as reuniões normalmente dobram a quantidade de participantes. São reuniões com bons conteúdos, de importância para qualquer empresário”, explica o presidente Valério Dell’ Est Pereira.

O novo dirigente ressalta que o convite está aberto “é só nos procurar nas redes sociais e entrar em contato. Lembrando que estamos preparando novidades para as reuniões presenciais”, conclui.