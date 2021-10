Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no feriado prolongado de 12 de outubro

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento durante o feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na terça-feira, 12 de outubro. Conforme disposto no Decreto Estadual 6.554/2020, na segunda-feira (11) será ponto facultativo.

As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. A partir de quarta-feira (13), as atividades são retomadas normalmente em todo o Estado.

Confira abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:

AGÊNCIA DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador seguirão os decretos municipais. A agência e Curitiba estará fechada nos dias 11 e 12 de outubro.

COPEL – As agências da Copel atendem em todo o Estado na segunda-feira (11) e retomam as atividades normais a partir de quarta (13). Na segunda-feira (12), não haverá atendimento presencial, mas os clientes podem acessar serviços da companhia pelo site www.copel.com e pelo Aplicativo Copel.

DETRAN – As unidades do Detran fecham para atendimento ao público na segunda (11) e terça-feira (12). A partir de quarta-feira (13), voltam a operar em todo o Estado com atendimento agendado neste LINK.

FARMÁCIAS DO GOVERNO – Todas as farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas nos dias 11 e 12 de outubro e reabrem a partir do dia 13.

FOMENTO PARANÁ – A Fomento Paraná funcionará em sistema de plantão na segunda-feira (11) para atendimento ao público externo. Nos pontos de atendimentos da Rede de Parceiros no interior do Estado, cada entidade tem expediente próprio. Na terça-feira (12), o órgão permanece fechado, assim como todas as instituições financeiras.

HEMEPAR – Na segunda-feira (11) toda a rede funciona normalmente para coleta de doações nos horários informados no SITE. Na terça-feira (12), as salas de coleta estarão fechadas.

JUNTA COMERCIAL – A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) fecha na segunda e terça-feira. O funcionamento normal retorna na quarta (13).

RECEITA ESTADUAL – As Agências e Delegacias da Receita Estadual fecham nos dias 11 e 12 e retornam no dia 13.

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento da Sanepar ficam fechadas de sábado até terça-feira (12), voltando a reabrir na quarta-feira (13). A exceção são as Centrais de Relacionamento de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, que abrirão no sábado, domingo e segunda-feira (9, 10 e 11). Nestas unidades, o atendimento será das 9h às 13h no sábado e domingo e das 9h às 15h na segunda-feira. Na terça (12), todas as unidades ficam fechadas.

Os clientes podem comunicar avisos de falta de água ou de vazamentos pelo 0800-200-0115 24 horas por dia.

PM E CORPO DE BOMBEIROS – Todos os serviços operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Paraná estarão disponíveis à população normalmente. As ações de policiamento preventivo, ostensivo e regular terão reforço de efetivo durante o feriado.

Além dos postos físicos, os cidadãos podem acessar os serviços 24 horas por dia pelo aplicativo 190 PR e os telefones 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros. Somente os setores administrativos da corporação deixarão de funcionar, com retorno às atividades a partir de quarta-feira (13).

POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa. Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro – Curitiba) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão na segunda e na terça-feira.

POLÍCIA CIENTÍFICA – Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionará normalmente em regime de plantão. Haverá reforço operacional nas unidades da região Oeste e Litoral.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – As penitenciárias e cadeias públicas em todo o Estado vão funcionar normalmente em regime plantão, exceto as áreas administrativas que retornam após o feriado.

PROCON – O Procon-Pr atenderá normalmente pelas plataformas online durante os dias 11 e 12 de outubro. Os consumidores podem acessar os serviços pelo site www.procon.pr.gov.br.

Agência Estadual de Notícias