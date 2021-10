Mais um sábado com lojas abertas até às 17 horas, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (9/10). Já na próxima segunda-feira (11/10), véspera do Dia das Crianças e feriado nacional (comemorativo a padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida), o comércio mourãoense vai estender o funcionamento até às 22 horas.

A expectativa dos comerciantes é de muito movimento e de incremento expressivo nas vendas, fomentado pelas compras de presentes para o Dia das Crianças. Outro fator que fundamenta o otimismo dos empresários do setor é que a grande maioria dos trabalhadores recebeu seus salários nesta semana. Vale lembrar que tradicionalmente o movimento e as vendas aumentam nos sábado em que o comércio de Campo Mourão funciona até o final da tarde.

As lojas da cidade se prepararam para o Dia das Crianças e disponibilizam presentes para todas as faixas de preços. Também oferecem os mais recentes lançamentos em brinquedos, eletrônicos, produtos esportivos e outras opções de presentes. Na área central da cidade e nos bairros, muitas lojas estão realizando promoções, com descontos e condições especiais para pagamento.