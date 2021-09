Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no feriado da Independência

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento no feriado de Independência, na terça-feira, 7 de Setembro. Conforme o disposto no Decreto Estadual nº 6.554/20, foi determinado ponto facultativo na segunda-feira (6).

Na quarta-feira (08), é feriado municipal em Curitiba, em celebração ao dia da padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e nas cidades de Rio Negro, Engenheiro Beltrão, Irati e Clevelândia, o que interfere no funcionamento dos órgãos estaduais dessas cidades na data.

As medidas não abrangem serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. O expediente retorna normalmente na terça-feira, com exceção das cidades com feriados municipais.

Confira abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos da rede estadual:

HOSPITAIS DO ESTADO – Funcionarão normalmente todos os dias.

HEMEPAR – Todas as unidades do Hemepar no Paraná funcionarão na segunda-feira, mas estarão fechadas na terça. Na quarta-feira, apenas o Hemepar de Curitiba não abre para a coleta.

FARMÁCIAS DO GOVERNO – Não haverá atendimento durante o feriado. O trabalho retorna na quinta-feira (09), em Curitiba (2ª RS) e Irati (4ª RS), e na quarta-feira nas demais cidades.

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – Todos os serviços operacionais do Corpo de Bombeiro do Paraná e da Polícia Militar estarão ativos, com o policiamentos preventivo, ostensivo e regular, que terão reforço de efetivo durante o feriado. Os serviços viaaplicativo 190 PR, telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros também ficam disponíveis 24 horas por dia. Somente os setores administrativos da corporação deixarão de funcionar e serão retornam normalmente na quinta-feira (09).

Polícia Civil – As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa. Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), em Curitiba, anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão de segunda até quarta-feira.

Polícia Científica – Nos institutos Médico Legais (IML) do Interior do Estado não haverá atendimento clínico (exames), mas o plantão com o médico legista e atendimento a local de morte (24 horas) terá funcionamento normal. Já no Litoral e na região de Paranavaí haverá reforço, e o IML terá algumas atividades emergenciais disponíveis, além do plantão do médico legista e de local de morte. As atividades administrativas serão retomadas normalmente na quinta-feira.

Departamento Penitenciário – As penitenciárias e cadeias públicas em todo o Estado vão funcionar normalmente em regime de plantão, exceto as áreas administrativas, que retornam após o feriado.

SANEPAR – O atendimento ao público na Sanepar estará fechado nos dias 6 e 7 de setembro em todo o Estado. E ficará fechado também no dia 8 nas cidades onde há feriado municipal nesse dia. Os clientes podem comunicar avisos de falta de água ou de vazamentos pelo 0800-200-0115 24 horas por dia.

COPEL – As agências da Copel funcionam normalmente na segunda-feira e fecham terça-feira em todo o Estado, e também na quarta-feira na Capital e nos municípios com feriado estendido. Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para o 0800 51 00 116.

FOMENTO – A Fomento Paraná adere ao ponto facultativo na segunda-feira, mas deve manter o contingente necessário para atendimento ao público externo, pelas áreas responsáveis, conforme normativa do Banco Central (Bacen). Não haverá expediente na terça e na quarta-feira.

COHAPAR – Em Curitiba, não haverá atendimento presencial na segunda, terça e quarta-feira. Os 12 escritórios regionais da companhia no restante do Estado não abrirão na segunda e terça-feira, com retorno das atividades na quarta-feira, mas mediante agendamento prévio por telefone.

JUNTA COMERCIAL – Não terá expediente na segunda, terça e quarta-feira.

RECEITA ESTADUAL – As agências e delegacias da Receita Estadual não abrirão na segunda e na terça-feira. Com exceção de Curitiba, todas funcionam normalmente na quarta, com atendimento ao público mediante agendamento prévio pelo portal da Secretaria de Estado da Fazenda.

DETRAN – Não haverá atendimento na segunda e terça-feira. As unidades de atendimento de todo o Estado retomam as atividades na quarta-feira, das 8h às 14h, com exceção de Curitiba, Rio Negro, Engenheiro Beltrão, Irati e Clevelândia, que voltam na quinta.

PROCON – Haverá atendimento normal pelos canais online do órgão, disponíveis AQUI.

Agência Estadual de Notícias