De olho na última vaga do G4, CM/Futsal recebe o Coronel Vivida na última rodada da 1ª fase do Estadual

A última rodada da primeira fase do Paranaense Série Ouro, marcada para esta sexta-feira (03), reserva surpresas e emoção. Em disputa, quatro vagas que garantem a classificação direta para a terceira etapa de playoffs, e oito para o primeiro mata-mata, que definirá os quatro classificados para as quartas de final.

O Campo Mourão Futsal ainda briga por uma vaga no G4, apesar de depender da combinação de um resultado. Contudo, o tricolor mourãoense precisa fazer sua parte e vencer o Coronel Vivida (Sudoeste do Paraná), na Arena UTFPR. O confronto, assim como todos os outros sete jogos da rodada, está marcado para às 18h00, e terá transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV (YouTube e Facebook).

Campo Mourão é o quinto colocado com 22 pontos, contra 25 de Dois Vizinhos, que recebe o Palmas, em um dos clássicos do Sudoeste na rodada. Para ficar com a última vaga do grupo de elite, além de superar Coronel Vivida, o carneiro tricolor conta com um tropeço da equipe duovizinhense. Caso contrário, participará do primeiro mata-mata para depois, se passar, se juntar aos oito classificados às quartas de final.

RODADA COMPLETA

Nos outros jogos da rodada o Marreco encara o São José dos Pinhais, o Pato recebe o Ampere, o Foz Cataratas duela com o Operário Laranjeiras, o Chopinzinho enfrenta o Siqueira Campos, o Cascavel pega o Umuarama e o Marechal mede forças com o Toledo. Todos os jogos começam às 18 horas.