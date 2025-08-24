Condutor embriagado bate veículo e é encaminhado à delegacia

A Polícia Militar abordou um Honda Civic preto com danos na parte frontal durante patrulhamento na noite de ontem, em Campo Mourão. O condutor, de 34 anos, afirmou ter se envolvido em uma colisão.

No endereço indicado, os policiais localizaram um Renault Sandero branco com avarias na traseira. O proprietário, de 38 anos, relatou que o outro veículo havia colidido contra o seu e se evadido logo em seguida.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor do Civic apresentava odor etílico. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, motivo pelo qual foi lavrado o termo de constatação de sinais de embriaguez.

Diante do interesse de representação da vítima, ambos os envolvidos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.