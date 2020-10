Condomínio Recanto dos Pássaros – Mais segurança para sua família

Histórico de confiança, construído ao longo dos mais de 45 anos de existência. Assim a Construtora Piacentini lançou em Campo Mourão mais um empreendimento. O condomínio residencial Recanto dos Pássaros, com 24 apartamentos, localizado próximo a Bokada e Colacril.

Mesmo com condomínio de baixo custo, o residencial contará com playground infantil, espaço gourmet e salão de festas. Lugar ideal para morar com a família e ter total segurança para as crianças brincarem e se desenvolverem ao ar livre.

Com alto padrão de acabamento, os apartamentos serão entregues com piso laminado nos quartos e porcelanato nos demais cômodos, além de cozinha gourmet com churrasqueira em 16 das 24 unidades. Com a confiança e a assinatura da Construtora Piacentini, os apartamentos serão financiados pela Caixa Econômica Federal.

Mais informações pelo telefone/whatsapp (44) 99960-0030 ou pelo site construtorapiacentini.com.br