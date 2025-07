Condomínio do Idoso de Campo Mourão está em fase de conclusão

Ainda neste ano 40 idosos moradores de Campo Mourão selecionados pela Cohapar vão ganhar novas residências no Condomínio do Idoso, construído pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura de Campo Mourão. O Residencial Dona Lurdes Maria Piacentini, localizado na Rua Lurdes Sambati (Residencial Bronzel II), faz parte do programa Casa Fácil e está em fase de conclusão.

Nesta terça-feira (15), o prefeito Douglas Fabrício fez uma vistoria às obras, que conta com 40 casas populares de 43,81m², todas adaptadas para pessoas idosas e com deficiência. Cada unidade conta com um quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. Nos espaços coletivos estão ambulatório, praça de convivência, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.

Os contemplados com as moradias pagam um aluguel mensal equivalente a 15% de um salário mínimo nacional. A seleção dos beneficiários foi feita entre os inscritos com mais de 60 anos cadastrados na Cohapar com renda de um a seis salários mínimos. A prioridade de atendimento são pessoas que residem em áreas de risco ou insalubres, com deficiência ou mobilidade reduzida e beneficiários de programas de assistência social, conforme legislação do programa.

O prefeito Douglas reforçou sobre o compromisso da gestão com a qualidade de vida da pessoa idosa. “Já ampliamos o atendimento do Centro Dia, o município já doou terreno ao governo do Estado para construção de um novo lar de idosos e esse condomínio, que em breve será inaugurado, é mais um atendimento que garante moradia de qualidade e inclusão das pessoas idosas”, enfatizou o prefeito.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo escritório regional da Cohapar em Campo Mourão, pelo telefone e WhatsApp: (44) 3518-2450.