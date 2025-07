Assembleia Legislativa celebra Dia do Comerciante e do Patrono do Comércio do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, nesta terça-feira (15), uma sessão solene em alusão ao Dia do Patrono do Comércio no Paraná e ao Dia do Comerciante, celebrado oficialmente hoje, 16 de julho. A iniciativa é do deputado Ney Leprevost (União). Diversos empresários e dirigentes de associações comerciais participaram do evento.

A data foi instituída por meio da Lei Estadual nº 18.148/2014, de autoria do deputado Ney Leprevost, com o objetivo de preservar a memória do Barão do Serro Azul e de exaltar a importância dos comerciantes paranaenses. Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, foi um visionário do século XIX que impulsionou o desenvolvimento econômico e urbano de Curitiba. Foi o primeiro presidente da Associação Comercial do Paraná e ajudou a criar o Passeio Público. Reconhecido como Herói da Pátria, morreu defendendo a população na Revolução Federalista.

O proponente Ney Leprevost disse que a homenagem é mais do que justa. “Para um Estado prosperar, é importante dar essa adubada nas pessoas que geram empregos, que geram riquezas, que pagam tributos. O comerciante tradicional não costuma ser lembrado para receber homenagens aqui na Assembleia, né? Os grandes empresários são sempre homenageados, mas aquele comerciante que está ali gerando 12, 20, 25 empregos, normalmente ele não é lembrado. Então a gente aproveitou essa data do Dia do Comerciante e do Patrono do Comércio do Paraná, que é o Barão do Serro Azul, para homenagear os comerciantes do nosso Estado, essas pessoas que trabalham aqui. Eles merecem o nosso reconhecimento.”

Flávio Furlan, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), destacou que os comerciantes administram seus negócios sem esperar um reconhecimento, mas, quando ele vem, é preciso valorizá-lo. “Ele nos impulsiona a fazer mais pelo nosso Estado, pelas nossas comunidades. Como presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, eu posso lhe garantir que onde existe uma associação comercial bem organizada, a gente encontra uma comunidade próspera e com visão de futuro”, disse.

Antônio Gilberto Deggeroni, presidente da Associação Comercial do Paraná, destacou a importância da homenagem prestada aos comerciantes do Estado, ressaltando que ela é “muito justa”, já que esses profissionais são trabalhadores dedicados e fundamentais para o desenvolvimento econômico. Segundo ele, os comerciantes enfrentam desafios diários, lidando com um mercado instável, que muitas vezes é inesperado e contraria os planos e esforços dos empreendedores. “Eles merecem esse reconhecimento pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho e pela preparação de mão de obra”, afirmou. Deggeroni também enfatizou a contribuição do setor para a oferta de bons produtos e serviços, além de seu papel no crescimento da cidade, do Estado e do país.

Participaram também o neto do Barão do Serro Azul, Fernando Fontana; Eros Tozzeto, diretor da Rota do Pinhão; desembargadora Tatiane de Cássia Viese, representando o presidente do TRE-PR; Paulo Cesar Naiuack, vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio); Wilson Portes, ex-secretário de Estado do Paraná.

