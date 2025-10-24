Concurso de vitrine de Natal será uma das novidades em Campo Mourão

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) confirmou oficialmente nesta semana a realização de um concurso que vai premiar as melhores vitrines com temas natalinos produzidas pelas empresas neste final de ano. Incentivar o comércio varejista local, promovendo o espírito natalino, a criatividade e a valorização da cidade durante o período, são os objetivos do concurso que tem à frente a Acicam Mulher.

Serão premiadas as três melhores vitrines e a primeira colocada receberá vale compras no valor de R$ 5 mil, certificado e divulgação nas redes socias da Acicam. Já a segunda colocada ganhará uma hospedagem – com acompanhante – no Resort Jurema Águas Quentes, certificado, divulgação nas redes sociais. Para o terceiro lugar, o prêmio será um vale compras no valor de R$ 1 mil, certificado, divulgação nas redes sociais. Estabelece o regulamento que os vale-compras oferecidos como premiação poderão ser trocados exclusivamente nas empresas associadas a Acicam.

INSCRIÇÕES

As inscrições de empresas serão abertas no dia 10 de novembro e encerradas no dia 10 de dezembro. De acordo com o regulamento, as empresas inscritas devem enviar foto da sua vitrine até o dia do encerramento das inscrições.

Uma comissão de jurados avaliará as vitrines para apontar as classificadas, de acordo com critérios especificados no regulamento. Serão observados quatro quesitos: Criatividade (capacidade de apresentar soluções inovadoras na decoração, com ideias diferenciadas que fogem de padrões comuns), Originalidade (demonstração de elementos únicos e pessoais na concepção do tema natalino, evitando repetições de modelos já conhecidos), Beleza (destaque da decoração em diferentes horários do dia, tanto no período diurno quanto à noite, considerando a iluminação natural e pública) e Harmonia (equilíbrio visual entre cores, formas, luzes e ornamentos, proporcionando uma composição agradável e organizada).

A Acicam divulgará fotos das vitrines classificadas e a população em geral votará no período de 19 a 26 de dezembro, através da plataforma online da entidade.

VENCEDORES

A divulgação das vitrines vencedoras será realizada no dia 30 de dezembro e a entrega dos prêmios para as empresas vencedoras na primeira quinzena de janeiro de 2026.