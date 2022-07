Números do 1º semestre apontam retomada econômica em Campo Mourão

A Casa do Empreendedor, que faz parte da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Seidec), contabilizou resultados positivos no primeiro semestre de 2022 em ações de apoio aos empreendedores. O município conta hoje com 7.734 MEI’s (Microempreendedores Individuais).

Somente no primeiro semestre foram 525 novos MEI’s em Campo Mourão, um crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2021. Também neste período, foram realizados 13.556 atendimentos, 48% a mais que o mesmo período no ano passado.

Outro indicador positivo foi em relação ao crédito. Somente neste semestre, a Casa da Empreendedor, por meio da Fomento Paraná já disponibilizou R$ 921 mil aos pequenos empreendedores, um avanço de 145,4% comparado a 2021. Foram R$ 505,5 mil somente para empreendedoras pelo Banco da Mulher Paranaense com taxas reduzidas e, R$ 414,5 mil de microcréditos aos empreendedores.

EMPREGOS

O principal destaque, no entanto, foi o de número de empregos formais em Campo Mourão. O município está há três meses consecutivos com saldo positivo de empregos. No primeiro semestre de 2022 foram 491 colocados no mercado de trabalho, um avanço de 956% comparado ao mesmo período em 2021. Reflexo de um 2021 com ápice da pandemia no primeiro semestre e um 2022 de retomada das atividades econômicas.

Outro indicador puxado principalmente pelo setor de serviços é o número de notas fiscais emitidas pelo setor. Em 2022, foram 1.218 NF emitidas no primeiro semestre, enquanto no mesmo período do ano anterior foram apenas 415 (aumento de 193%).

“Os números revelam dois períodos de total oposição, um primeiro semestre de 2021 com grandes restrições impostas pela pandemia, comparados com um primeiro semestre de 2022 completamente oposto, com grande movimentação e atividade econômica no município. Isso já fica evidente pelo número de novas franquias, grandes lojas e número de novas empresas abertas no município, e o investidor não aplica em cenários onde não há perspectiva de retorno”, observa o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Entre os atendimentos na Casa do Empreendedor estão a própria formalização dos MEIs, orientações sobre os benefícios e responsabilidades dos novos empreendedores, consultorias gratuitas, programas de aceleração para microempreendedores, eventos de qualificação em parcerias com o Sebrae e as Instituições de Ensino Superior, crédito com taxas acessíveis e programas de capacitação. Além disso, a Casa do Empreendedor conta com atendimento virtual via chatbot, em que o empreendedor pode ser atendido por msgs de texto via whatsapp: 44 – 98405-0663

O endereço é na Rua São Paulo, 1787 ao lado do Supermercado Bom Dia, em Campo Mourão.