Comunidade Alto do Divino empossa nova diretoria e celebra avanços

A comunidade rural Alto do Divino, situada no município de Araruna, a 500 metros da divisa com Campo Mourão, realizou nessa segunda-feira (15) a Assembleia Geral de Constituição, Eleição e Posse da nova diretoria e do conselho fiscal da Associação de Produtores Rurais Alto do Divino. O encontro foi sediado no Salão Comunitário da Capela Divino Espírito Santo, reunindo moradores, lideranças locais e colaboradores.

Na ocasião, tomou posse como presidente da Associação o produtor rural José Maria Ferreira Lopes, ao lado de sua diretoria e do conselho fiscal eleitos para um mandato de quatro anos, até setembro de 2029.

Durante a cerimônia, o novo presidente destacou a importância das recentes conquistas da comunidade e a necessidade de dar continuidade ao desenvolvimento local.

“É uma honra assumir a presidência da Associação de Produtores Rurais Alto do Divino. Nossa comunidade já conquistou vitórias importantes, como a chegada da água tratada, em 2019, e as melhorias na estrada principal, que antes era dominada pela areia e pela erosão, dificultando o acesso e prejudicando moradores e visitantes. Hoje temos melhores condições de trafegabilidade e qualidade de vida, mas queremos avançar ainda mais. Nosso foco é fortalecer a agricultura familiar, ampliar o turismo rural e consolidar a Festa do Porco no Tacho como referência regional e estadual. Também vamos lutar pelo pavimento da estrada de acesso, fundamental para o escoamento da produção e para impulsionar o turismo e o lazer da região”, ressaltou.

Além de ser um polo de produção agrícola e pecuária, a comunidade se destaca pelo grande potencial turístico, que envolve o agroturismo, ecoturismo, turismo religioso, turismo de aventura e cicloturismo. Esta última modalidade já integra um projeto de lei estadual que reconhece Campo Mourão e Região como importantes conexões do cicloturismo no Paraná.

Atualmente, o Alto do Divino conta com 36 famílias residentes e três empreendimentos de lazer já em funcionamento. Há também o projeto de implantação da equoterapia, voltado especialmente a pessoas com deficiência, além da perspectiva de incentivo às energias renováveis e novas iniciativas de turismo e sustentabilidade.

O evento de posse foi marcado pela união e pela esperança de um futuro ainda mais promissor. A nova diretoria assumiu com o compromisso de trabalhar de forma coletiva, valorizando a história, a tradição, a força e os potenciais da comunidade e projetando novos caminhos de crescimento para os próximos anos.

Nova Diretoria Executiva:

José Maria Ferreira Lopes (Presidente)

José Bezerra Souza Filho (Vice-Presidente)

Cláudio dos Santos Luciano (Secretário)

Pedro Henrique Botega Pedroso (Vice-Secretário)

Rosivaldo Gomes Pedroso (Tesoureiro)

Aurélio Marques Machado Santos (Vice-Tesoureiro)

Conselho Fiscal:

Vanderlei Rodrigues Moreira (Titular)

Gilberto Cavalcante Martins (Titular)

Manoel Valter Garcia (Titular)

Paulo Vicente dos Anjos (Suplente)

Leandro Kuchar (Suplente)

Gledson Rubens Paiola da Silva (Suplente)