Idoso é esfaqueado e assaltado por casal dentro de casa, em Araruna

Um homem de 71 anos foi vítima de um assalto violento em sua residência, na madrugada desta terça-feira, 16, na cidade de Araruna. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atacada por um casal que invadiu o imóvel, exigiu dinheiro e o agrediu com uma faca de serra e outro objeto não identificado.

O idoso sofreu cortes profundos na cabeça e no pescoço. Ele conseguiu pedir ajuda aos vizinhos após a fuga dos suspeitos e foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos roubaram R$ 200,00 que estavam em um guarda-roupa. A vítima descreveu o homem como magro, alto e de pele clara, e a mulher como morena, afirmando não conhecer nenhum deles.

No local do crime, os policiais encontraram grande quantidade de sangue e sinais de luta no quarto da vítima. Havia ainda indícios de que alguém teria passado a noite em outro cômodo da casa.

Um sobrinho do idoso contou aos policiais que o tio teria se envolvido com uma mulher usuária de drogas, mas não soube precisar sua identidade.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.