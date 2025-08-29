Comitiva de juízes federais visita prefeito Douglas Fabrício em Campo Mourão

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (28), a visita de uma comitiva de juízes federais. Durante o encontro, o prefeito foi oficialmente convidado para a solenidade que marcará os 25 anos da Subseção Judiciária de Campo Mourão.

A reunião também contou com a presença da procuradora-geral do município, Alessandra Lavorente Chiroli, do procurador adjunto, Ramonn Domingues, e do diretor jurídico do Gabinete do Prefeito, Gustavo Perdoncini.

A comitiva foi composta por José Antônio Savaris, juiz federal e diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná; Danilo Pereira Júnior, vice-diretor do Fórum da Justiça Federal em Curitiba; Jairo Gilberto Schäfer, diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina; Alexandre Zanin Neto, juiz federal e diretor do Foro de Campo Mourão; José Carlos Fabri, juiz federal e vice-diretor do Foro de Campo Mourão; Sophia Bomfim de Carvalho, juíza federal substituta da 2ª Vara Federal de Campo Mourão; e Luiz Narimatsu, servidor da Justiça Federal do Paraná.