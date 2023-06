Assembleia do Sindiempresarial deliberou sobre questões da CCT

Comerciantes de Campo Mourão e da região participaram na noite desta quarta-feira (14/6) da assembleia extraordinária convocada pelo Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) para deliberar sobre questões relacionadas às negociações da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT -2023-2024). O encontro aconteceu no Auditório Marta Kaiser, da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

A assembleia foi comandada pelo presidente do Sindiempresarial, Nelson José Bizoto. Também participaram lideranças empresariais de Goioerê, além de empresários locais. Entre eles, os ex-presidentes da Acicam, Nelson Botega (2020-1012) e Alcir Rodrigues da Silva (2018-2020), além, do atual presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Ronauro – “Roni” – Massaretto Gouveia.

Na abertura dos trabalhos, o presidente do Sindiempresarial, Nelson José Bizoto, enumerou várias conquistas da entidade ao longo dos últimos anos. Também falou de ações desenvolvidas pela Fecomércio Paraná que atenderam reivindicações do setor, além de enumerar realizações do Sesc e do Sesc em âmbito estadual.

Nelson Bizoto comandou a assembleia ao lado do primeiro presidente do Sindiempresarial, Adalberto Ronauro Alves de Gouveia.