Comissão de Cultura da Alep aprova reconhecimento do Carneiro no Buraco como patrimônio cultural do Paraná

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta terça-feira (23), parecer favorável ao projeto de lei que declara o prato típico Carneiro no Buraco como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

A proposta, de autoria dos deputados estaduais Goura (PDT) e Hussein Bakri (PSD), teve relatoria do deputado Dr. Antenor (PT) e segue agora para apreciação em plenário nas próximas sessões ordinárias. Caso seja aprovada, será encaminhada à sanção do governador Ratinho Júnior.

Criado em 1963, em Campo Mourão, o prato nasceu da criatividade dos pioneiros locais, inspirado em práticas indígenas. O preparo é peculiar: a carne de carneiro, acompanhada de legumes e temperos, é cozida lentamente em um buraco no chão, forrado com lenha e folhas de bananeira. Desde 1991, a Festa Nacional do Carneiro no Buraco celebra a tradição e se tornou um dos principais eventos gastronômicos do Paraná, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia regional.

Segundo os autores do projeto, a medida busca preservar a memória cultural e reforçar a importância da iguaria como expressão de identidade coletiva do estado.

“O Carneiro no Buraco extrapola os limites de Campo Mourão e já faz parte do imaginário cultural do Paraná. Reconhecer esse prato como patrimônio imaterial é valorizar nossas raízes e tradições”, afirmou o deputado Goura.