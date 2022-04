Comércio aberto até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (9/4). Além do horário estendido de funcionamento, outro atrativo para fomentar as vendas são as promoções realizadas atualmente por muitas lojas da cidade, com descontos de liquidação e condições especiais para pagamento.

Este será o último sábado de abril em que o comércio mourãoense atenderá em horário especial. Nos dois primeiros sábados de cada mês, as lojas da cidade permanecem abertas até o final da tarde. Por outro lado, este mês tem dois feriados: dia 15 (Sexta-Feira Santa) e dia 21 (Dia de Tiradentes).

EXPECTATIVA

Os comerciantes mostram-se otimistas em relação a um incremento nas vendas neste final de semana com o horário especial e também as muitas promoções em andamento no comércio local. Muitas famílias esperam os sábados em que o comércio estende o atendimento até o final da tarde para ir às compras sem enfrentar a correria do dia a dia e com mais tempo para visitar as lojas e pesquisar produtos e preços.